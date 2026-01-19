federica torzullo uccisa ad anguillara con molta cattiveria marito avrebbe tentato di bruciare il corpo

Federica Torzullo è stata trovata uccisa ad Anguillara in circostanze che sembrano evidenziare grande ferocia, con il marito coinvolto in un tentativo di bruciare il corpo. Durante l'interrogatorio, il pubblico ministero ha sottolineato l'assenza di risposta da parte di Claudio Carlomagno, marito di Federica. La vicenda sta attirando l'attenzione delle autorità e dell'opinione pubblica, mentre proseguono le indagini sulle modalità dell'omicidio.

Secondo quanto emergerebbe dal decreto di fermo emesso dai pm di Civitavecchia, Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie, ritrovato il 18 gennaio, 11 giorni dopo la sua scomparsa. Il procuratore Alberto Liguori, al termine dell’interrogatorio nei confronti dell’unico indagato per omicidio volontario, ha dichiarato che il delitto sarebbe stato messo in atto “con molta cattiveria e dolo d’impeto”. Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, il tentativo di bruciare il corpo Claudio Carlomagno non risponde all'interrogatorio L'ipotesi di un eventuale complice Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, il tentativo di bruciare il corpo Come riporta l’ANSA, Claudio Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie Federica Torzullo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

