federica torzullo uccisa ad anguillara trovati morti in casa i genitori del marito reo confesso

A Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, sua moglie. L’intera vicenda si inserisce in un contesto di grave violenza domestica, sollevando interrogativi sulla dinamica degli eventi e le motivazioni alla base di questa tragica escalation. La vicenda rimane sotto approfondimento delle autorità competenti, che stanno indagando sulle circostanze dei decessi.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell’uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

