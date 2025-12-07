Salah anche meno | nessun calciatore ha diritto di essere titolare ti sei fatto divorare dal tuo ego Telegraph
Il Liverpool ieri ha pareggiato 3-3 contro il Leeds e non riesce a venir fuori da una serie di risultati negativi in Premier League. Mohamed Salah è rimasto per tutta la partita in panchina, e subito dopo il pareggio si è sfogato in merito al suo rapporto con l’allenatore Arne Slot. L’attaccante egiziano ha dichiarato a Tv2 Sport: « Per me non è accettabile stare in panchina. Ho fatto così tanto per questo club. Non devo lottare ogni giorno per la mia titolarità perché me la sono guadagnata. Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più un rapporto. La società mi ha fatto grandi promesse in estate, e finora sono stato in panchina per tre partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il #Liverpool non sa più vincere, nemmeno contro il #Leeds con due gol di vantaggio (è finita 3-3) Due vittorie nelle ultime dieci partite. Il Guardian: l'anno scorso i Reds sarebbero riusciti a conservare il vantaggio in ciabatte. #Salah in panchina per la terza par - facebook.com Vai su Facebook