Avviso ANAC | servizio Analytics sui contratti pubblici non disponibile per manutenzione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunica che il servizio “Analytics” sui contratti pubblici sarà temporaneamente non disponibile il 12 gennaio 2026, a seguito di un intervento di manutenzione programmata. Si tratta di un'operazione necessaria per garantire l’efficienza e l’aggiornamento del sistema. Si invita a pianificare di conseguenza l’utilizzo del servizio, che sarà ripristinato quanto prima.

ANAC informa che il 12 gennaio 2026 il servizio “Analytics: cruscotto sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” non è temporaneamente disponibile a causa di un intervento di manutenzione programmata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: P.A,Meloni: dopo anni blocchi firmati due contratti pubblici Leggi anche: Aica, manutenzione ai server e nuovo Iban per i pagamenti: avviso all’utenza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Legalità: Anac e Avviso Pubblico, un’intesa per rafforzare il contrasto a mafie e corruzione - La collaborazione tra Avviso Pubblico e l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) segna un passaggio significativo nel percorso comune verso una Pubblica Amministrazione più trasparente, responsabile ... agensir.it Iniziativa a sostegno delle scuole di Bagnolo Mella Il Comune promuove un’iniziativa di raccolta donazioni finalizzata all’acquisto di attrezzature e giochi, destinati agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale. L’avviso è rivolto a persone fisiche e gi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.