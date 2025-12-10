Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi | le novità su vigilanza e accertamento DELIBERA Anac
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato una nuova delibera che aggiorna le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione, introducendo importanti novità in tema di vigilanza e accertamento.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato una nuova delibera che rivede l’impianto precedente sul tema dell’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione. Con il provvedimento n. 464 del 26 novembre 2025, viene ridefinito l’esercizio delle funzioni di vigilanza e accertamento, tenendo conto delle evoluzioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
