Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi | le novità su vigilanza e accertamento DELIBERA Anac

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato una nuova delibera che aggiorna le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione, introducendo importanti novità in tema di vigilanza e accertamento.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato una nuova delibera che rivede l’impianto precedente sul tema dell’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella pubblica amministrazione. Con il provvedimento n. 464 del 26 novembre 2025, viene ridefinito l’esercizio delle funzioni di vigilanza e accertamento, tenendo conto delle evoluzioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it