Amori e no poesia performativa di Cecilia Lavatore al Teatro dei Documenti

Al Teatro dei Documenti, il 6 e il 7 febbraio, va in scena “Amori e no”, uno spettacolo di poesia performativa firmato da Cecilia Lavatore. Lo spettacolo porta in scena versi e parole che raccontano storie d’amore e di silenzi, con un ritmo che coinvolge il pubblico. La poetessa porta sul palco un modo diverso di vivere e condividere la poesia, tra parole recitate e gesti che lasciano il segno. La sala si riempie di attimi di emozione e di riflessione, mentre lo spettacolo si svolge tra poesia e musica

"Amori e no", in scena al Teatro di Documenti il 6 e 7 febbraio, è uno spettacolo di poesia performativa.Trame di nodi familiari si mescolano alle eredità emotive e ai ricordi più o meno vividi di relazioni sentimentali. I propositi per il futuro emergono dagli appunti di viaggio e dalle meditazioni nel ritorno. La ricerca identitaria passa attraverso il bisogno di essere, almeno ogni tanto, felici.60 minuti di strofe libere si intrecciano alle musiche strumentali scelte per accompagnare la performance. Il risultato è un contatto con le corde più tese di ciò che per comodità chiameremo essere umano.

Approfondimenti su Cecilia Lavatore

La poesia di Cecilia Lavatore conquista il Teatro di Documenti di Roma.

