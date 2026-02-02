Amori e no | la poesia di Cecilia Lavatore al Teatro di Documenti

La poesia di Cecilia Lavatore conquista il Teatro di Documenti di Roma. Lo spettacolo “Amori e no” ha portato sul palco le sue parole, tra emozioni e riflessioni. La performer ha recitato i suoi versi in una serata intima e coinvolgente, lasciando il pubblico a riflettere sui sentimenti più profondi. L’evento si è svolto il 6 e 7 febbraio 2026, attirando appassionati di poesia e teatro.

Cosa: Amori e no, spettacolo di poesia performativa di e con Cecilia Lavatore. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, il 6 e 7 febbraio 2026. Perché: Un'indagine verticale e sonora sulle relazioni umane e l'identità femminile. Il palcoscenico del Teatro di Documenti si prepara ad accogliere un evento dove la parola si spoglia della sua staticità per farsi corpo e suono. Il 6 e 7 febbraio 2026, Cecilia Lavatore porta in scena Amori e no, uno spettacolo di poesia performativa che promette di scuotere le corde più profonde dell'animo umano. Non si tratta di una semplice lettura, ma di un rito collettivo che trasforma l'atto solitario della scrittura in un'esperienza condivisa, capace di accostare il cuore alla parola e la parola allo spettatore.

