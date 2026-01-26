Grazie a Aucc, una rete di solidarietà che si integra con il territorio umbro, si dimostra l'importanza del volontariato e della collaborazione tra professionisti e cittadini. La partecipazione alla serata di beneficenza evidenzia il forte legame con la comunità locale e l’impegno condiviso nel sostenere l’assistenza domiciliare. Un esempio di come l’unione di intenti possa contribuire a migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno.

PERUGIA – "L’alta risposta da parte della comunità umbra a questa serata di beneficenza, le cui donazioni saranno destinate all’ assistenza domiciliare attesta come l’ associazione sia ben radicata sul territorio, anche grazie ai tanti volontari e professionisti che sono il motore dell’associazione". Così il presidente dell’ Aucc Giuseppe Caforio, in occasione della cena di beneficenza, a Perugia, per le celebrazioni per i 40 anni di attività dell’ Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro. Il presidente - presenti tra gli altri il presidente della Commissione Sanità in Senato, senatore Franco Zaffini e il professor Mario Mandalà, direttore dell’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera - ha riassunto la mission dell’Aucc in una parola cardine "dignità" che è "ciò che sta a cuore dell’associazione, durante il lungo e complesso percorso della cura del paziente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Grazie Aucc, una rete di umanità in sinergia con il territorio"

Leggi anche: Confapi Padova e Usarci uniscono le forze: «Una nuova sinergia per lo sviluppo del territorio»

Leggi anche: La scorribanda del ladro del Doblò. Un giorno in giro sul territorio: "Ritrovato grazie alla rete solidale"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Grazie Aucc, una rete di umanità in sinergia con il territorio; Il 24 gennaio cena beneficenza a Perugia per l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro; Perugia, sabato cena di beneficenza per i 40 anni dell’Aucc. Prenotazioni ancora aperte; AUCC, il 24 gennaio una cena di beneficenza per celebrare il 40° anniversario.

Grazie Aucc, una rete di umanità in sinergia con il territorioPERUGIA – L’alta risposta da parte della comunità umbra a questa serata di beneficenza, le cui donazioni saranno destinate ... lanazione.it

Si terrà il prossimo 24 gennaio, presso il ristorante Buonenuove di via Campo di Marte a Perugia, la serata di beneficenza organizzata dall’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (Aucc). Questo evento rappresenta l’atto conclusivo delle celebrazioni - facebook.com facebook