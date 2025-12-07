Almanacco | Lunedì 8 Dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

7 dic 2025

Lunedì 8 Dicembre è il 343° giorno del calendario gregoriano, mancano 23 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine MariaProverbio di DicembreChi si rinnova per Maria, scampa la malattiaAccadde oggi1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

