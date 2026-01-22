Caso Amom ‘fuga’ dei lavoratori La storia di Enza prima licenziata e ora assunta | Ho trovato la luce in fondo al tunnel

Arezzo, 22 gennaio 2026 – La storia di Enza rappresenta un esempio di rinascita lavorativa. Dopo un licenziamento difficile, ha trovato una nuova opportunità di impiego, rinvigorendo la propria stabilità professionale. Questa vicenda evidenzia come, anche in situazioni complesse, sia possibile individuare nuove strade e riprendere in mano il proprio percorso lavorativo. Un percorso che, spesso, richiede pazienza e determinazione, ma può portare a risultati positivi e duraturi.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Una settimana che cambia direzione e prospettiva. Una luce in fondo al tunnel. “Sono contenta perché ho avuto una nuova opportunità professionale proprio quando le mie certezze erano crollate”. Enza ha 40 anni, è specializzata nel controllo qualità e da sette giorni lavora nella “grande famiglia” di Orchidea Preziosi azienda orafa nata nel 1988: il timoniere è Enzo Scartoni. Ed è lui, l’orafo che “cura” il Buratto della Giostra, a raccontare la storia di una giovane donna che non si è arresa e che di fronte al licenziamento con una videochiamata insieme agli altri sessantanove colleghi di Amom, ha scelto di cambiare direzione, dare una svolta e ripartire da capo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

