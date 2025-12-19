Pavia tassista sorpresa alla guida sotto l' effetto di cocaina | denunciata dalla Polstrada

Una tassista di Pavia è stata denunciata dopo essere risultata positiva alla cocaina durante un servizio, episodio avvenuto lo scorso 30 settembre. La notizia, resa nota dalla Polizia Stradale solo oggi, desta sconcerto e pone ancora una volta l’attenzione sui rischi legati alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Pavia, 19 dicembre 2025 – Una tassista positiva alla cocaina mentre era in servizio. L'episodio risale allo scorso 30 settembre, ma è stato reso noto dalla polizia Stradale con comunicato stampa diramato dalla Questura di Pavia oggi, venerdì 19 dicembre. Erano le 13.50 circa quando una pattuglia della polizia giudiziaria della Sezione Polstrada di Pavia, transitando nella centrale piazza Minerva, notava un taxi "con andatura irregolare". Gli agenti hanno quindi deciso di seguire il mezzo, notando durante il percorso alcune manovre scorrette compiute dalla conducente del taxi, che è stato quindi fermato per un controllo sul Lungoticino Sforza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

