Allegri | Chivu sta facendo un bellissimo lavoro | hanno possibilità di vincere

Domani il Milan affronta il Bologna con in testa la voglia di vincere. Allegri si mostra fiducioso e elogia Chivu per il lavoro svolto, sottolineando che la squadra ha le carte in regola per puntare alla vittoria. La sfida si preannuncia aperta, e i tifosi sperano in un’altra prestazione convincente.

Allegri. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione del Milan e sul serrato confronto ai vertici della classifica. L’allenatore rossonero ha sottolineato come quanto fatto finora sia positivo, ma non ancora sufficiente per centrare l’obiettivo finale: “ Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale “, ricordando come la lotta resti apertissima alle spalle dell’ Inter. Allegri ha poi fotografato una classifica corta e ricca di insidie per l’ingresso in Champions, mettendo in guardia la squadra: “ La Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In vista della partita Como-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha espresso apprezzamenti per Cesc Fàbregas, sottolineando il suo buon rendimento.

Stefano Impallomeni ha analizzato la prossima sfida tra Roma e Milan, prevedendo un approccio difensivo da parte di Allegri.

Allegri elogia Chivu: Sta facendo un bellissimo lavoro

