Impallomeni | Roma-Milan? Mi aspetto un blocco basso da Allegri Max sta facendo un ottimo lavoro

Stefano Impallomeni ha analizzato la prossima sfida tra Roma e Milan, prevedendo un approccio difensivo da parte di Allegri. Il giornalista ha inoltre elogiato il lavoro del tecnico rossonero, sottolineando la solidità del suo progetto. Le sue parole sono state rilasciate durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, offrendo uno sguardo approfondito sulle strategie future delle due squadre in vista del match.

In occasione della fine della 21^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha commentato i principali argomenti di discussione legati al campionato italiano. Tra questi non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, imbattuto da 20 partite di Serie A e reduce da due importanti successi consecutivi. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. "Allegri ha dimostrato di fare sia l'uno che l'altro. Ha fatto riposare diversi elementi, già pensando alla Roma. E ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”In vista della partita Como-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha espresso apprezzamenti per Cesc Fàbregas, sottolineando il suo buon rendimento.

