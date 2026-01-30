La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa” si prepara a mostrare il suo volto alla città. Mercoledì 4 febbraio, alle 17, nella Casa dell’Energia, i rappresentanti delle forze civili e politiche si riuniscono per presentare ufficialmente il progetto. L’incontro è aperto alla stampa e ai cittadini, che potranno conoscere i programmi e le persone che vogliono cambiare il futuro di Arezzo.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa ” si presenta alla città. Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 17, presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni, si terrà la presentazione ufficiale alla città e alla stampa della coalizione delle forze progressiste civili e politiche in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Arezzo. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti dei partiti e delle realtà civiche che compongono la coalizione, espressioni della società civile aretina, e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’iniziativa sarà l’occasione per raccontare il percorso politico e programmatico avviato dalla coalizione, le priorità individuate per il futuro della città e il metodo di lavoro condiviso che guiderà il cammino verso le prossime elezioni amministrative: un progetto aperto, partecipato e radicato nei bisogni reali di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Coalizione Progressista “Arezzo Partecipa” si presenta alla città

Approfondimenti su Arezzo Partecipa

La Coalizione Progressista per Arezzo2026 annuncia l’avvio ufficiale del proprio percorso verso le elezioni amministrative di primavera 2026.

Paolo Sirna si presenta come il nuovo questore di Reggio Calabria, portando con sé un’esperienza consolidata in diverse città italiane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Partecipa

Argomenti discussi: Bianconi, la voglia di fare il sindaco e la risposta all'appello Pd. Intervista a Donati, l’osservato speciale; Donati resta alla finestra. Pd al bivio sull’apertura. Stand by Tenti-Ceccarelli; Azione sceglie Marco Donati: Siamo con lui per Arezzo, con una squadra forte che comporrà la lista; Pd Arezzo | al via i tavoli programmatici Un percorso di ascolto e partecipazione per costruire proposte per la città.

«La Coalizione Progressista per Arezzo2026 è in cammino»La Coalizione Progressista per Arezzo2026 sceglie di partire dal dialog o, dalla partecipazione e dal coinvolgimento delle forze vive della città, per costruire insieme un progetto di futuro capace di ... lanazione.it

Cantiere progressista e civico – Arezzo 2026, il primo incontroArezzo, 15 gennaio 2026 – Si è svolto il primo incontro tra le delegazioni della Coalizione progressista e quelle delle Liste civiche di Marco Donati. Un confronto avviato in un clima serio e ... lanazione.it

Avellino verso le amministrative. Sinistra Italiana rompe gli indugi, annuncia una assemblea pubblica e sbotta: "Non possiamo attendere il congresso del Pd. Lanceremo la proposta di una coalizione progressista, chi vuole starci lo dica altrimenti si assumano l - facebook.com facebook