Emblema del fallimento amministrativo | Forza Italia attacca la giunta Ferrara sul servizio cimiteriale

Forza Italia critica la gestione dell’amministrazione Ferrara riguardo al servizio cimiteriale, definendola un “emblema del fallimento amministrativo”. La presa di posizione deriva dalla seconda relazione del collegio dei revisori dei conti, che ha sollevato preoccupazioni e sollecitato un approfondimento sulla situazione. I consiglieri comunali Mario De Lio, Damiano Zappone e Stefano Costa hanno espresso le loro posizioni, evidenziando le criticità emerse e chiedendo interventi concreti.

