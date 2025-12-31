Emblema del fallimento amministrativo | Forza Italia attacca la giunta Ferrara sul servizio cimiteriale
Forza Italia critica la gestione dell’amministrazione Ferrara riguardo al servizio cimiteriale, definendola un “emblema del fallimento amministrativo”. La presa di posizione deriva dalla seconda relazione del collegio dei revisori dei conti, che ha sollevato preoccupazioni e sollecitato un approfondimento sulla situazione. I consiglieri comunali Mario De Lio, Damiano Zappone e Stefano Costa hanno espresso le loro posizioni, evidenziando le criticità emerse e chiedendo interventi concreti.
Una dura accusa nei confronti dell’amministrazione comunale arriva dai consiglieri comunali Mario De Lio, Damiano Zappone e Stefano Costa, federati con Forza Italia, dopo la pubblicazione della seconda relazione del collegio dei revisori dei conti. In una nota congiunta definiscono la situazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: L'ex alleato Ginefra (Gruppo misto) attacca la giunta Ferrara: "Nessuna volontà di risanare strutturalmente i conti pubblici"
Leggi anche: Frosinone, vincolo cimiteriale: presa d'atto della giunta
Parco Gustavo Hauser: il simbolo di un fallimento amministrativo che si ripete; Le cinque occasioni perse di Vibo: dalle tangenziali fantasma alle opere incompiute. Un territorio affondato dalla politica.
Quando il fallimento diventa un’arte: come non raggiungere mai i propri obiettivi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.