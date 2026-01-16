Alla libreria Fumettosmania si tiene la presentazione di ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio. Un’occasione per approfondire la figura di Vlad III, tra storia e leggenda, e riflettere sul suo impatto nel tempo. Un incontro dedicato a chi desidera conoscere meglio questa figura complessa, tra cronaca e mito, e il suo ruolo nel patrimonio culturale.

Ci sono figure che attraversano il tempo senza dissolversi mai davvero.Restano sospese tra storia e leggenda, tra cronaca e mito, come ombre che continuano a interrogare il presente. Le ombre camminano ancora accanto a noi.La domanda è: sapremo riconoscerle?Da questa suggestione e dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Il teatro dialettale arriva anche alla Fiera del formaggio di Fossa, in scena lo spettacolo "Mo va in miniera, va là"

Leggi anche: Alla libreria Feltrinelli di Terni va in scena Cioran il terribile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alla libreria Fumettosmania va in scena ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio - Da questa suggestione e dalla collaborazione dello scrittore e criminologo Antonio Diurno e dell’artista e regista Teatrale Rosanna Giampaolo nasce ‘Ombre – Racconti tra mito e realtà’, un progetto di ... foggiatoday.it