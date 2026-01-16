Alla libreria Fumettosmania va in scena ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio
Alla libreria Fumettosmania si tiene la presentazione di ‘Vlad III di Valacchia’ del Teatro del Pollaio. Un’occasione per approfondire la figura di Vlad III, tra storia e leggenda, e riflettere sul suo impatto nel tempo. Un incontro dedicato a chi desidera conoscere meglio questa figura complessa, tra cronaca e mito, e il suo ruolo nel patrimonio culturale.
Ci sono figure che attraversano il tempo senza dissolversi mai davvero.Restano sospese tra storia e leggenda, tra cronaca e mito, come ombre che continuano a interrogare il presente. Le ombre camminano ancora accanto a noi.La domanda è: sapremo riconoscerle?Da questa suggestione e dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Da questa suggestione e dalla collaborazione dello scrittore e criminologo Antonio Diurno e dell'artista e regista Teatrale Rosanna Giampaolo nasce 'Ombre – Racconti tra mito e realtà', un progetto di ...
