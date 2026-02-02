Questa notte si sono ufficializzate le riserve per l’All Star Game. LeBron James torna a partecipare, per la 22ª volta di fila, un record assoluto. Escludendo lui, tra le novità ci sono Murray, alla sua prima volta, e Holmgren. Kawhi Leonard invece non è stato scelto, mentre fuori anche Sengun ed Embiid. La squadra si fa sempre più interessante, tra conferme e sorprese.

LeBron James sì, Kawhi Leonard no. L’annuncio delle 14 riserve selezionate dagli allenatori Nba per l’All Star Game in programma il 15 febbraio all’Intuit Dome di Inglewood, l’arena dei Los Angeles Clippers, fa discutere. James ci sarà, scelto, e non era scontato, per la ventiduesima volta consecutiva, record ogni epoca, mentre l’ala dei Clippers nonostante il rendimento eccezionale da Natale in poi è rimasto fuori dall’organico della partita delle stelle che questa stagione lancerà la formula Usa contro (resto del) Mondo. James, 41 anni, il giocatore più vecchio della lega, è ovviamente soddisfatto, ci teneva: “Gli allenatori hanno votato nel modo giusto, massimo rispetto per aver saputo apprezzare il modo in cui sto ancora giocando in questa fase di carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - All Star Game, ecco le riserve: LeBron c'è, Kawhi snobbato. Prima volta per Murray e Holmgren

Questa notte l’Nba ha svelato i nomi dei rookie che parteciperanno all’All Star Game.

LeBron James non sarà titolare all'All Star Game per la prima volta in 21 anni.

