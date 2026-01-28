Mercato Napoli le ultime su Alisson Santos | il club insiste per chiudere

Il Napoli spinge per chiudere l’acquisto di Alisson Santos. Il club è determinato a portarlo in rosa e continua a trattare con il suo entourage. Intanto, Giovane si è già unito alla squadra e si allena con il gruppo di Antonio Conte. La volontà del Napoli è chiara: definire l’accordo il prima possibile.

Il mercato del Napoli ha visto come solo colpo in entrata Giovane, che si è già messo a disposizione di Antonio Conte. Qualcosa andrà ancora fatto da qui al termine di questa sessione invernale di mercato, ma molto dipenderà da quanto il club azzurro riuscirà ad intavolare trattative sostenibili anche in relazione al ‘saldo zero’ che bisognerà rispettare in questo mese di gennaio. Mercato Napoli, si insiste per Alisson Santos. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, il Napoli starebbe insistendo per Alisson Santos, giocatore dello Sporting Lisbona che avrebbe attirato anche l’attenzione di Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos.

Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione.

Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez(Valentino Della Casa -red.gianlucadimarzio.com) Amorim è a Genova: il centrocampista brasiliano è un nuovo giocatore del Genoa. Visite mediche in corso, arriva dal'Alverca per 8milioni più 2 di bonus ... corriere.it

Calciomercato Napoli: possibile colpo dalla Serie A, cosa dicono le quote dei bookmakerNapoli punta a un nuovo acquisto: dopo l'arrivo di Giovane, Frendrup torna in quota, alternative e costi dell’operazione. Ecco cosa indicano i bookmaker sul mercato partenopeo. calciomercato.com

Napoli, Olivera verso l’addio Spunta l’asse con Nottingham Il mercato in uscita comincia a muoversi e il nome è pesante. Secondo Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando alla cessione di Mathias Olivera, uno dei titolari delle ultime stagioni. “Circa 20 milioni l - facebook.com facebook

Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box #napoli #mercato #terrier #fortini #anguissa x.com