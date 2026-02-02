Alisson Santos-Napoli le cifre complessive dell' operazione | dettagli e clausole

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. L’accordo è stato confermato dal quotidiano portoghese “Record”, che ha svelato le cifre dell'operazione. Ora il giocatore sarà a disposizione della squadra, mentre si attende l’annuncio ufficiale.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Dal Portogallo il noto quotidiano sportivo locale “Record” svela le cifre dell'accordo tra Sporting Lisbona e Napoli per Alisson Santos.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.

Il Napoli si avvicina ufficialmente a chiudere l’affare Alisson Santos.

Napoli, Alisson Santos ha svolto le visite a Villa Stuart: i dettagli dell’operazione per il brasiliano ex SportingAlisson Santos ha raggiunto in mattinata Villa Stuart, storica clinica romana, per sostenere le consuete visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. L’operazione è ormai definita nei dettag ... gonfialarete.com

Il mercato invernale del Napoli parla brasiliano: Alisson Santos domani sarà a disposizione a Castel VolturnoAlisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli. Il brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. ilnapolista.it

