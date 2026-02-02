Alisson Santos-Napoli le cifre complessive dell' operazione | dettagli e clausole
Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. L’accordo è stato confermato dal quotidiano portoghese “Record”, che ha svelato le cifre dell'operazione. Ora il giocatore sarà a disposizione della squadra, mentre si attende l’annuncio ufficiale.
Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Dal Portogallo il noto quotidiano sportivo locale “Record” svela le cifre dell'accordo tra Sporting Lisbona e Napoli per Alisson Santos.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l'attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell'operazione con lo Sporting CP
Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.
Affare Alisson Santos chiuso: formula e cifre dell'operazione
Il Napoli si avvicina ufficialmente a chiudere l’affare Alisson Santos.
