Napoli sì di Alisson Santos | ora trattativa con lo Sporting

Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos. La società partenopea ha dato il via libera e ora si lavora sui termini finali dell’intesa con il club portoghese. Nei prossimi giorni, le parti potrebbero definire tutto e ufficializzare l’affare.

Il Napoli compie passi concreti verso Alisson Santos, uno degli esterni offensivi più seguiti in questa fase di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club azzurro avrebbe già ottenuto il gradimento del giocatore dello Sporting CP, pronto a legarsi alla società partenopea con un accordo di lunga durata. L’intesa con il calciatore prevederebbe un contratto fino al 2031, segnale evidente della volontà di Alisson di intraprendere un percorso importante in maglia azzurra. Un passo fondamentale che ora sposta l’attenzione sulle trattative tra le due società. Il Napoli, infatti, è al lavoro per trovare l’intesa con lo Sporting sulla formula dell’operazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, sì di Alisson Santos: ora trattativa con lo Sporting Approfondimenti su Alisson Santos Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos. Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ULTIM’ORA NAPOLI: La mossa segreta di Conte per l’attacco azzurro! Ultime notizie su Alisson Santos Argomenti discussi: Il Napoli ha il sì di Alisson Santos: accordo verbale per battere la concorrenza; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; Napoli, dopo Giovane arriva un altro brasiliano?; Napoli su Alisson Santos e Fortini dopo Giovane: dal mercato di gennaio nasce un sospetto sul futuro di Conte. Alisson Santos, il Napoli al lavoro per convincere lo Sporting: la situazioneSecondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe già incassato il sì di Alisson Santos, esterno offensivo dello Sporting CP, uno dei profili seguiti con maggiore attenzione in ... tuttonapoli.net Napoli, sì di Alisson Santos: ora trattativa con lo SportingForzAzzurri.net - Napoli, sì di Alisson Santos: ora trattativa con lo Sporting Il Napoli compie passi concreti verso Alisson Santos, uno degli esterni offensivi più seguiti ... forzazzurri.net POSSIBILE RINFORZO - Tuttosport: "Il Napoli accelera per l’esterno offensivo Alisson Santos che ha già detto sì al club azzurro per un contratto fino al 2031: ora i partenopei sono al lavoro per convincere lo Sporting a cederlo con la formula del prestito oneros facebook Schira: “Il #Napoli non molla Alisson Santos. C’è accordo col giocatore fino al 2031. Lo Sporting però per ora chiede prestito con obbligo. Quindi work in progress”. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.