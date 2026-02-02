Alibi autodifesa e analisi infelici | Raffaele sotto accusa urge una svolta

Raffaele si trova in carcere, accusato di un crimine che non ha ancora chiarito del tutto. La sua difesa si basa su alibi difficili da dimostrare e su spiegazioni che sembrano più confuse che convincenti. La procura insiste, e ora tutti aspettano una svolta decisiva.

Tempo di lettura: 3 minuti La ricerca degli alibi, l’autodifesa ad oltranza, l’ostinata volontà di trovare spiegazioni contorte. Il post Salernitana-Giugliano è stato un micidiale cocktail di scuse non necessarie ed analisi contorte. Nei fatti la squadra di Raffaele contro l’ultima della classe ha sfoderato – per modo di dire – la peggiore prestazione casalinga della stagione. Trovato, con merito, subito il gol del vantaggio con Ferraris la Salernitana ha immediatamente smesso di giocare confermando sul campo quell’atteggiamento rinunciatario che una squadra chiamata a “giocarsi” il primato non può permettersi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alibi, autodifesa e analisi infelici: Raffaele sotto accusa, urge una svolta Approfondimenti su Raffaele Svolta Oratori sotto accusa, Mcl sicilia: "Un’emergenza educativa, serve una svolta legislativa" Il Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia commenta la recente condanna alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, causata dalle segnalazioni di disturbo durante le attività di oratorio. Discarica sotto sequestro, le analisi nelle carte dell’accusa: “Arsenico 22 volte oltre il limite” Un’inchiesta a Reggio Emilia riguarda una discarica sotto sequestro nel polo Dugara di Brescello, accusata di contenere oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria non autorizzate. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. La sicurezza non è una promessa. È un alibi. Quando lo Stato uccide e chiama quell’atto “protezione” o “autodifesa” non sta solo raccontando una versione dei fatti: sta addestrando lo sguardo, anestetizzando il giudizio, chiedendo silenzio al posto di respons - facebook.com facebook

