Discarica sotto sequestro le analisi nelle carte dell’accusa | Arsenico 22 volte oltre il limite

Un’inchiesta a Reggio Emilia riguarda una discarica sotto sequestro nel polo Dugara di Brescello, accusata di contenere oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria non autorizzate. Le analisi evidenziano livelli di arsenico fino a 22 volte superiori al limite consentito, mentre cinque tecnici dell’Arpa di Novellara sono indagati per falso ideologico.

Reggio Emilia, 13 dicembre 2025 – L’inchiesta sul polo Dugara a Brescello, sotto sequestro perché ritenuto discarica non autorizzata di oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria che avrebbero inquinato le acque, conta nove indagati, di cui cinque tecnici dell’Arpa di Novellara per falso ideologico. Secondo la ricostruzione, il 2 febbraio 2012 il servizio territoriale di Arpa (di Novellara), scrisse alla Provincia e al Comune di Brescello per confermare la corretta gestione dell’attività di recupero dei rifiuti, e, dagli autocontrolli, non evidenza di alterazioni sulle matrici ambientali, giustificando il superamento dei limiti di arsenico, ferro e nichel: “I risultati delle analisi – si legge nella nota di Arpa – mostrano costantemente un superamento dei limiti per arsenico e ferro con valori che possono essere riconducibili alle caratteristiche delle acque sotterranee della zona così da studi fatti e richiamati nella relazione”. Ilrestodelcarlino.it

