Jannik Sinner, in vista degli Australian Open, ha commentato con un sorriso la sua relazione con Carlos Alcaraz, affermando di non sentirne sempre la mancanza. Il tennista italiano ha recentemente superato Felix Auger-Aliassime in un match preparatorio a Melbourne, dimostrando ottima forma. Nel frattempo, ha anche espresso il suo parere critico sul nuovo kit, giudicandolo non particolarmente convincente.

(Adnkronos) –Jannik Sinner non sente la mancanza di Carlos Alcaraz. O almeno, non sempre. La risposta dell’azzurro arriva con un sorriso direttamente da Melbourne, dove ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo test prima degli Australian Open. “No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos”, ha risposto Sinner, lasciando trasparire una forte ironia che spesso accompagna una rivalità ben consolidata. Nel 2025, infatti, Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, alimentando un duello che sta inevitabilmente segnando un’epoca nel tennis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: “Non mi manca”. Poi boccia il nuovo kit Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Il mio obiettivo è vincere l’Australian Open” Leggi anche: Sinner o Alcaraz, chi parte favorito agli Australian Open? Il pronostico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sinner scherza su Vagnozzi al Million Dollar 1 Point Slam: le battute sul suo coach diventano un video virale; Inizia Alcaraz, Sinner gioca martedì: quando debuttano big e italiani all'Australian Open; Australian Open, Tien sarà testa di serie e scherza: Almeno non sfiderò Sinner al primo turno!; Sinner scherza sulla partecipazione di Vagnozzi all'One Point Slam: Può vincere solo se non serve. Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: "Non mi manca". Poi boccia il nuovo kit - La risposta dell'azzurro arriva con un sorriso direttamente da Melbourne, dove ha superato il canadese Felix Auger- adnkronos.com

