Tennis Alcaraz si separa da coach Ferrero | Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà

Alcaraz e coach Ferrero si separano dopo oltre sette anni. L'atleta ringrazia Ferrero per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà, sottolineando la difficoltà di questa decisione. La collaborazione si conclude, segnando un nuovo capitolo per il tennista spagnolo.

© Feedpress.me - Tennis, Alcaraz si separa da coach Ferrero: "Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà" «E' molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni, io e Juanki abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme». Carlos Alcaraz dà notizia via social della separazione dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero. «Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà - continua - Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un ragazzo, e per tutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: "Grazie per aver trasformato in realtà i miei sogni di bambino". Alcaraz si separa da Ferrero Leggi anche: Terremoto per Carlos Alcaraz: si separa dallo storico coach Ferrero. La spiegazione in un messaggio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sinner, il calendario dei tornei in programma nel 2026; Berrettini, allenamento a Dubai con Sinner ed… Enqvist. Nuovo coach per Matteo?; Musetti: 'Sinner-Alcaraz? Spero io terzo incomodo'; Chi è Marcel du Coudray, il nuovo allenatore di Matteo Arnaldi. Alcaraz, annuncio a sorpresa: si separa dall'allenatore Juan Carlos Ferrero - Clamorosa decisione dello spagnolo numero uno del mondo, che ha interrotto la collaborazione con il suo coach: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

