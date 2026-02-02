alberto trentini racconta i 423 giorni in carcere in venezuela per il regime eravamo pedine di scambio

Trentini, l’italiano arrestato in Venezuela, racconta i 423 giorni di prigionia. Dal posto di blocco al carcere di El Rodeo, descrive le condizioni di isolamento e come si sia reso conto di essere stato usato come pedina di scambio dal regime di Maduro. Nei suoi racconti emerge la durezza di un’esperienza lunga e difficile, fatta di attese e incertezze.

Alberto Trentini ha raccontato i giorni della detenzione in Venezuela nel corso di un’intervista a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio sul canale Nove. Si tratta della prima intervista rilasciata dalla sua liberazione, dopo 423 giorni in una delle galere più dure al mondo. Il cooperante veneziano ha raccontato le condizioni di prigionia nel carcere di El Rodeo, alla periferia di Caracas, spiegando come a un tratto abbia capito di non essere altro che una pedina di scambio del regime di Nicolás Maduro. Alberto Trentini da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa L'esame con la macchina della verità e il carcere La vita di Alberto Trentini nel carcere di El Rodeo Alberto Trentini merce di scambio Alberto Trentini da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa Trentini è stato arrestato il 15 novembre 2024 a Guasdualito, vicino al confine con la Colombia, a un posto di blocco mentre si stava spostando verso Caracas. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Alberto Trentini ha passato 423 giorni in carcere in Venezuela.

Questa mattina, un detenuto Trentini ha raccontato che già a gennaio dello scorso anno il direttore del carcere in Venezuela aveva detto ad altri stranieri che erano solo pedine di scambio.

