Venezuela Trentini | Ci dissero che eravamo pedine di scambio prigionia dura

Questa mattina, un detenuto Trentini ha raccontato che già a gennaio dello scorso anno il direttore del carcere in Venezuela aveva detto ad altri stranieri che erano solo pedine di scambio. La sua testimonianza conferma le dure condizioni di prigionia e la mancanza di rispetto per i diritti dei detenuti.

(Adnkronos) – "Verso gennaio dell'anno scorso senza tanti giri di parole il direttore del carcere ha detto ad altri detenuti stranieri che eravamo pedine di scambio". Così Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela il 15 novembre del 2024 e liberato dopo 423 giorni il 12 gennaio, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. "Si prova disperazione perché non sai per cosa verrai scambiato, quando, e se la trattativa funzionerà", ha detto Trentini che ha ripercorso la lunga detenzione. "La detenzione ha avuto una prima fase per me molto dura, di disorientamento, fino a quando non ho potuto fare la prima telefonata a casa durata cinque minuti, erano passati sei mesi", ha raccontato il cooperante italiano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio i 423 giorni passati nel carcere di El Rodeo, a Caracas.

Trentini che si trovano in carcere raccontano di aver scoperto solo dopo un certo tempo di essere stati usati come pedine di scambio.

