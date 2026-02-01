Alberto Trentini ha passato 423 giorni in carcere in Venezuela. Ora è tornato libero, ma ricorda ancora quelle giornate dure. Nel penitenziario di Rodeo 1, il tempo sembrava sparire. Trentini descrive le condizioni: scarafaggi ovunque, guardie che controllano ogni movimento e una macchina della verità che sembra non fermarsi mai. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di un carcere considerato tra i più duri del paese.

“Al Rodeo 1 la prima cosa che perdi è la percezione del tempo”. Alberto Trentini è tornato libero dopo 423 giorni di detenzione in uno dei penitenziari più duri del Venezuela. Oggi sorride, ha ancora i capelli corti – glieli hanno tagliati prima del rilascio – e parla con lucidità di ciò che ha vissuto sotto il regime di Maduro. La sua non è soltanto una testimonianza personale: è un racconto che vuole diventare monito, perché quanto accaduto non venga archiviato come un episodio lontano. “È finita, ed è questa la notizia più bella”, dice. Ma aggiunge subito che è fondamentale non dimenticare nulla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alberto Trentini, il racconto dei 423 giorni di carcere in Venezuela: “Scarafaggi, guardie e macchina della verità”

Approfondimenti su Alberto Trentini

Alberto Trentini torna a parlare dopo 423 giorni di detenzione.

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alberto Trentini

Argomenti discussi: Alberto Trentini sarà ospite domenica sera di Fabio Fazio; A Che Tempo Che fa l’intervista esclusiva ad Alberto Trentini: Saremo felici di abbracciarlo; Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Trentini | Video; L'annuncio di Fabio Fazio: Alberto Trentini ospite a Che Tempo Che Fa - Video.

Alberto Trentini racconta il carcere in Venezuela: Costretto a restare immobile su una sedia per 10 giorniIl racconto di Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Il 46enne è stato ospite delle trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’. Avevamo l’acqua due volte ... fanpage.it

Il racconto di Trentini in Tv: Dopo l’arresto a Caracas ho avuto paura di morireIl 46enne è stato prigioniero del regime di Maduro per oltre un anno: Ci dissero che eravamo pedine di scambio. In carcere condizioni durissime ... quotidiano.net

Ospite a “Che tempo che fa”, Alberto Trentini parla per la prima volta dei suoi 423 giorni da prigioniero in Venezuela. Il cooperante veneziano ha raccontato di aver saputo a gennaio 2025 di essere una pedina di scambio, ha descritto la vita in una cella 2 metri - facebook.com facebook

Alberto Trentini ha raccontato la sua terribile detenzione con lucidità, sensibilità e persino con senso dell’ironia. Non c’era neppure rabbia, ma solo considerazioni asciutte su quanto sembrasse normale, lì dentro, tra torture e privazioni, la violazione dei diritti u x.com