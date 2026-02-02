Alberto Trentini, operatore umanitario italiano, torna a parlare dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Racconta di un carcere che assomigliava a un’Alcatraz in salsa tropicale, con condizioni dure e una routine difficile. Trentini ha deciso di condividere la sua esperienza per far conoscere cosa si prova dietro le sbarre di un carcere così particolare.

Il profumo della libertà ha un odore preciso: quello dell’aria che torna nei polmoni dopo essere mancata troppo a lungo. È questo che ha travolto Alberto Trentini, 46 anni, veneziano, operatore umanitario dell’ONG Humanity & Inclusion, impegnata da anni nell’assistenza alle persone con disabilità. Un uomo partito per aiutare e finito inghiottito da un incubo che non avrebbe mai immaginato di vivere. Era in Venezuela da circa un mese quando, il 15 novembre del 2014, mentre viaggiava da Caracas a Guasdalito per lavoro, è stato fermato ad un posto di blocco. Un controllo di routine, all’apparenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alberto Trentini, i primi racconti sulla detenzione: ‘Il carcere era una sorta di Alcatraz in salsa tropicale’

Alberto Trentini rompe il silenzio e racconta la sua esperienza in un’intervista a Che Tempo Che fa.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia.

Alberto Trentini racconta la prigionia in Venezuela: Voglio ricordare tutto dei miei 423 giorni di carcereTra isolamento, interrogatori e piccoli gesti di resistenza, il racconto di Trentini a Che Tempo Che Fa svela la dura realtà delle prigioni venezuelane. notizie.it

Alberto Trentini per la prima volta in TV dopo la liberazione: Ora sto beneAlberto Trentini ha rilasciato la sua prima intervista in TV, a Fazio. L'operatore umanitario ha quindi raccontato le difficoltà della prigionia e come le abbia affrontate, grazie agli altri detenuti ... ildigitale.it

