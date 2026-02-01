Alberto Trentini rompe il silenzio e racconta la sua esperienza in un’intervista a Che Tempo Che fa. Dopo 423 giorni in carcere in Venezuela, l’uomo torna a parlare della sua detenzione, descrivendo momenti di paura e speranza. La sua testimonianza arriva a poche settimane dalla sua liberazione, e già si pensa a un viaggio di ritorno in Italia.

Ne ha parlato nell'intervista a Che Tempo Che fa, la prima dalla sua liberazione dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela Domenica sera Alberto Trentini ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua detenzione in Venezuela in un’intervista al programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la prima dalla sua liberazione, lo scorso 12 gennaio. Il cooperante veneziano ha raccontato delle dure condizioni a cui è stato sottoposto nel carcere El Rodeo, nella periferia di Caracas, di come si è reso conto di essere una «pedina di scambio» per il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro, e di cosa è successo dal primo all’ultimo dei 423 giorni di detenzione, senza accuse formali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La detenzione di Alberto Trentini, raccontata da lui

Alberto Trentini, cittadino veneto, fu arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024, circa tre settimane dopo il suo arrivo.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia.

La lettera di Alberto Trentini dopo la sua liberazione

Che tempo che fa, Alberto Trentini: «423 giorni in una cella di 2 metri per 4 e una latrina. Mi hanno interrogato con la macchina della verità»Dopo 423 giorni di detenzione in un carcere in Venezuela, il cooperante veneto parla per la prima volta dalla sua liberazione, avvenuta il 12 gennaio L'articolo Che tempo che fa, Alberto Trentini: «42 ... msn.com

Alberto Trentini racconta il carcere in Venezuela: Costretto a restare immobile su una sedia per 10 giorniIl racconto di Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Il 46enne è stato ospite delle trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’. Avevamo l’acqua due volte ... fanpage.it

“Sono passati dei mesi prima di poter fare la prima telefonata”. - Alberto Trentini a #CTCF x.com

Dopo la liberazione, il cooperante Alberto Trentini sarà ospite di Che Tempo Che fa per un'intervista esclusiva. Presenti anche Albanese e Geolier. - facebook.com facebook