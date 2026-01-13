Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia | il racconto della detenzione

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. In questo episodio di “Se nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo il racconto della loro detenzione, offrendo dettagli e approfondimenti sulla vicenda. Un’occasione per rimanere informati sulla notizia più significativa del giorno, ascoltando in modo chiaro e obiettivo. Il podcast è disponibile ogni giorno alle 18.00 per aggiornarti con precisione e sobrietà.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della detenzione di Alberto Trentini in Venezuela, finalmente terminata dopo 423 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Ad accoglierli Meloni e Tajani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. L'ora più bella: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino. La famiglia di Trentini: «Felicissimi a un prezzo altissimo» - Ad attenderli Giorgia Meloni, Antonio Tajani e le famiglie. vanityfair.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. L'imprenditore: "È stata davvero durissima" - Ad accoglierli la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... today.it

Venezuela: atterrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, l’abbraccio con i familiari e il saluto di Meloni - Alle 8:45 è atterrato a Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela. panorama.it

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati sani e salvi ed erano ad accoglierli all’aeroporto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli esteri Tajani Grazie a Governo e diplomazia, per aver riportato in patria dei connazionali ingiustamente inc x.com

Alberto Trentini e Mario Burlò sono finalmente rientrati in Italia, dopo più di un anno di carcere in #Venezuela. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la loro liberazione. Dalla redazione di #PresaDiretta un grande BENTORNATI. #AlbertoTrentini #Mario - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.