Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia | il racconto della detenzione

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. In questo episodio di “Se nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo il racconto della loro detenzione, offrendo dettagli e approfondimenti sulla vicenda. Un’occasione per rimanere informati sulla notizia più significativa del giorno, ascoltando in modo chiaro e obiettivo. Il podcast è disponibile ogni giorno alle 18.00 per aggiornarti con precisione e sobrietà.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della detenzione di Alberto Trentini in Venezuela, finalmente terminata dopo 423 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Ad accoglierli Meloni e Tajani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi.

alberto trentini mario burl242L'ora più bella: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino. La famiglia di Trentini: «Felicissimi a un prezzo altissimo» - Ad attenderli Giorgia Meloni, Antonio Tajani e le famiglie. vanityfair.it

alberto trentini mario burl242Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. L'imprenditore: "È stata davvero durissima" - Ad accoglierli la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... today.it

alberto trentini mario burl242Venezuela: atterrati in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, l’abbraccio con i familiari e il saluto di Meloni - Alle 8:45 è atterrato a Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela. panorama.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.