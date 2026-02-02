Alberto Trentini | Eravamo pedine di scambio Il racconto dei giorni in carcere in Venezuela tra acqua razionata e macchina della verità

Alberto Trentini racconta i giorni in carcere in Venezuela. Ha vissuto in una cella stretta, senza sapere cosa gli sarebbe successo. Ricorda l’acqua razionata, le sessioni con la macchina della verità e il senso di essere solo una pedina di scambio. Tra sofferenza e piccole pause, come gli scacchi fatti con carta igienica, cerca di resistere a una situazione che non controlla.

