Roma Alfonsi | da domani chiusa via dei Fori Imperiali per verifiche in sicurezza

Roma chiude temporaneamente via dei Fori Imperiali da domani. Questa decisione arriva dopo il crollo di un grande pino nel primo pomeriggio, causato apparentemente da problemi strutturali. L’albero era stato monitorato a settembre 2025 e considerato in condizioni di sicurezza, ma l’incidente ha portato a verifiche più approfondite. Il Comune ha deciso di bloccare il traffico per evitare rischi e per controllare meglio la situazione degli alberi nella zona.

Nel primo pomeriggio, un grande pino è crollato in via dei Fori Imperiali. Secondo quanto comunicato dal Campidoglio, l’albero era stato monitorato a settembre 2025 e giudicato in condizioni di sicurezza, inserito nella classe B, che indica una moderata propensione al cedimento. Questo esemplare, di circa 120 anni, si trovava in ottime condizioni vegetative e presentava una chioma molto rigogliosa. Inoltre, era previsto un nuovo controllo nell’ambito delle verifiche su tutta la popolazione di pini della zona, a seguito del cedimento di due alberi della stessa specie che si erano verificati all’inizio di gennaio, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

