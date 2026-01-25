Tajani attacca Salvini dopo l' incontro con Robinson | Incompatibile con i miei valori Il leghista | Faccio quello che voglio

Nelle recenti settimane, le tensioni tra le forze politiche italiane sono aumentate, evidenziando divergenze sui temi e sulle alleanze. In particolare, le dichiarazioni di Tajani e Salvini hanno acceso un dibattito pubblico, mentre le dinamiche interne alla maggioranza continuano a influenzare l’orizzonte politico nazionale. Questa situazione riflette le complessità di un quadro politico in evoluzione, caratterizzato da posizioni divergenti e da una crescente attenzione alle strategie di alleanze e opposizioni.

Dopo la bufera sollevata dalle opposizioni, lo sconto si sposta in maggioranza con nuove scintille tra Lega e Forza Italia. A scatenare la reazione del vicepremier azzurro Antonio Tajani è la foto che ritrae il suo omologo leghista Matteo Salvini con l'attivista dell'ultradestra britannica Tommy Robinson. Nell'istantanea scattata in occasione di un incontro al Mit, il ministro dei Trasporti stringe la mano al leader anti-migranti con alle spalle una serie di precedenti penali. «Robinson è incompatibile con i miei valori, io non lo incontro», è l'affondo del segretario di Forza Italia. A cui segue la risposta piccata del leghista: « Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia di incontrare se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?».

