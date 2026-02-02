Albacete-Barcellona martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per i castigliani?

Questa sera si gioca il big match tra Albacete e Barcellona, quarti di finale della Copa del Rey. La partita si disputa alle 21:00 e si svolge in un clima di grande attesa, con i catalani favoriti ma pronti a soffrire. L’Albacete spera di segnare almeno un gol e di sorprendere i blaugrana, che vogliono avanzare senza problemi verso le semifinali.

La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell’Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid. Quel risultato ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

