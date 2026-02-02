Questa sera si gioca il big match tra Albacete e Barcellona, quarti di finale della Copa del Rey. La partita si disputa alle 21:00 e si svolge in un clima di grande attesa, con i catalani favoriti ma pronti a soffrire. L’Albacete spera di segnare almeno un gol e di sorprendere i blaugrana, che vogliono avanzare senza problemi verso le semifinali.

La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell’Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid. Quel risultato ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per i castigliani?

Approfondimenti su Albacete Barcellona

Questa sera alle 21, albacete ospita il Barcellona nei quarti di finale di Copa del Rey.

Questa sera alle nove, si gioca St.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Albacete Barcellona

Argomenti discussi: Albacete-Barcellona: streaming gratis, diretta, formazioni e news Copa del Rey; Il Barcellona annuncia l’assenza precauzionale di Raphinha nel duello di Copa del Rey per fastidio muscolare all’adduttore; Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercan...; Albacete-Barcellona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.

Pronostico Albacete-Barcellona: stavolta il sogno finisceAlbacete-Barcellona è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

Gerard Piqué, ex giocatore del Barcellona, ha preso in giro il Real Madrid dopo che è stato eliminato dalla Coppa del Re dall’Albacete, una squadra di seconda divisione, con il punteggio di tre a due. "Buon debutto, 3-2", ha scritto Piqué in una chat privata del - facebook.com facebook

Non fich sa sèl handicap Leeds boule a sa se fòt mwen Chelsea Liverpool Albacete Burgos Cagliari Lorient Bournemouth Leeds 44112 peso Men sa sèl ATM manje a ke machin frape yo Chelsea Liverpool Barça over 3,5 Bayer x.com