Albacete-Barcellona martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per i castigliani?
Questa sera si gioca il big match tra Albacete e Barcellona, quarti di finale della Copa del Rey. La partita si disputa alle 21:00 e si svolge in un clima di grande attesa, con i catalani favoriti ma pronti a soffrire. L’Albacete spera di segnare almeno un gol e di sorprendere i blaugrana, che vogliono avanzare senza problemi verso le semifinali.
La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell’Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid. Quel risultato ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Albacete Barcellona
Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano la semifinale di Copa del Rey
Questa sera alle 21, albacete ospita il Barcellona nei quarti di finale di Copa del Rey.
St. Mirren-Hearts (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle nove, si gioca St.
Ultime notizie su Albacete Barcellona
Argomenti discussi: Albacete-Barcellona: streaming gratis, diretta, formazioni e news Copa del Rey; Il Barcellona annuncia l’assenza precauzionale di Raphinha nel duello di Copa del Rey per fastidio muscolare all’adduttore; Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercan...; Albacete-Barcellona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming.
Pronostico Albacete-Barcellona: stavolta il sogno finisceAlbacete-Barcellona è una gara dei quarti di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
Gerard Piqué, ex giocatore del Barcellona, ha preso in giro il Real Madrid dopo che è stato eliminato dalla Coppa del Re dall’Albacete, una squadra di seconda divisione, con il punteggio di tre a due. "Buon debutto, 3-2", ha scritto Piqué in una chat privata del - facebook.com facebook
Non fich sa sèl handicap Leeds boule a sa se fòt mwen Chelsea Liverpool Albacete Burgos Cagliari Lorient Bournemouth Leeds 44112 peso Men sa sèl ATM manje a ke machin frape yo Chelsea Liverpool Barça over 3,5 Bayer x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.