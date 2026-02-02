St Mirren-Hearts martedì 03 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle nove, si gioca St. Mirren contro Hearts. Gli Hearts comandano la classifica con sei punti di vantaggio sul duo di Glasgow, ma la lotta è ancora aperta. Mancano nove giornate alla fine della prima fase del campionato scozzese, e tutto può succedere.

Mancano nove giornate alla fine della prima fase del campionato scozzese, poi ce saranno altre cinque, e gli Hearts guidano la classifica con sei punti di margine sul duo di Glasgow, che non sono pochi ma nemmeno del tutto rassicuranti. Per capire che la strada è ancora lunga basta vedere le quote antepost dei bookmaker.

