Questa sera alle 21, albacete ospita il Barcellona nei quarti di finale di Copa del Rey. I catalani cercano la semifinale e scendono in campo con l’obiettivo di superare il turno. La partita si gioca in gara secca, senza seconde opportunità. I blaugrana sono favoriti, ma l’Albacete vuole sorprendere davanti al suo pubblico. È una sfida decisiva per chi sogna la semifinale.

La copa del Rey inizia a entrare nel vivo, siamo ormai arrivate alle fasi finali: in questa settimana si giocheranno, in gara unica, i quarti di finale. Il Barcellona, detentore del titolo, giocherà in casa dell’Albacete, squadra di seconda divisione che nello scorso turno è riuscito incredibilmente ad eliminare il Real Madrid. Quel risultato ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Albacete-Barcellona (martedì 03 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano la semifinale di Copa del Rey

