Al via a Roma il progetto per giovani in difficoltà | innovazione sociale e formazione in un unico spazio educativo

Oggi a Roma parte un nuovo progetto dedicato ai giovani in difficoltà. Si chiama “Ci vuole un Villaggio” e è stato avviato a Vicenza, nel quartiere Villaggio del Sole. L’iniziativa unisce formazione e innovazione sociale in uno spazio dedicato. È finanziata dalla Fondazione Cariverona e mira a offrire un’opportunità concreta ai ragazzi che vivono situazioni complicate.

A Vicenza, nel quartiere Villaggio del Sole, è partito ufficialmente il progetto "Ci vuole un Villaggio", un'iniziativa sociale ed educativa finanziata da un bando della Fondazione Cariverona. L'evento ufficiale si è svolto nella scuola primaria "Cristoforo Colombo", luogo simbolo del nuovo percorso comunitario che coinvolge istituzioni locali, associazioni, scuole e operatori sociali. Il progetto, avviato a fine 2025 e che si concluderà nel novembre 2027, mira a creare un'offerta educativa integrata per bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni, con un particolare sull'inclusione, lo sviluppo delle competenze non cognitive e la rigenerazione degli spazi comunitari.

