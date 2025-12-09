' From Italy with Love' in scena ad Acquaviva delle Fonti

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori dalla tribù della pizzica c’è un Salento che balla. E che fa parlare di sé per le rivisitazioni dei grandi classici del repertorio romantico. È il Salento di Fredy Franzutti, il coreografo fondatore del Balletto del Sud incaricato la scorsa estate di realizzare proprio le danze per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Innovazione tecnologica e sostenibilità: le sfide del Made in Italy nel 2025.

Paolo Cevoli fa rinascere il leggendario Italy & Italy, dove apre lo storico ristorante di Rimini

Scuole superiori, boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico. Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy

From Paris with Love, Italia 1/ John Travolta in un action francese, in onda oggi, venerdì 27 ottobre 2023 - From Paris with Love, diretto da Pierre Morel, è un film d'azione serratissimo, nella tradizione delle produzioni Luc Besson e andrà in onda oggi, venerdì 27 ottobre su Italia 1 alle 23,20. Riporta ilsussidiario.net