Al Teatro Camploy lo spettacolo Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Camploy prosegue la rassegna L’AltroTeatro con lo spettacolo “Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo”. Dopo i successi iniziali, si apre ora la sezione dedicata alla danza, portando sul palco un evento tra i più attesi e significativi, pronto a coinvolgere il pubblico con nuove emozioni e suggestioni artistiche.

La rassegna L'AltroTeatro, continua a sorprendere e a conquistare il pubblico. Dopo i primi tre appuntamenti che hanno registrato un entusiasmo palpabile in sala, con spettatori coinvolti e teatro gremito, arriva ora uno degli eventi più attesi e significativi che inaugura la sezione della danza.

