Al Teatro Camploy lo spettacolo Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo
Al Teatro Camploy prosegue la rassegna L’AltroTeatro con lo spettacolo “Panoramic Banana – Album degli abitati del nuovo mondo”. Dopo i successi iniziali, si apre ora la sezione dedicata alla danza, portando sul palco un evento tra i più attesi e significativi, pronto a coinvolgere il pubblico con nuove emozioni e suggestioni artistiche.
La rassegna L’AltroTeatro, continua a sorprendere e a conquistare il pubblico. Dopo i primi tre appuntamenti che hanno registrato un entusiasmo palpabile in sala, con spettatori coinvolti e teatro gremito, arriva ora uno degli eventi più attesi e significativi che inaugura la sezione della danza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
L'Altro Teatro Verona. . L’11 dicembre al Teatro Camploy arriva “Panoramic Banana. Album degli abitanti del nuovo mondo” di Mk. Danza, suoni e visioni tropicali che mandano in tilt ogni significato Prima della performance, ci ritroveremo nel foyer per un m - facebook.com Vai su Facebook
Panoramic Banana - (di Francesca Romana Riello) Panoramic Banana inaugura la sezione danza dell’Altro Teatro, e Panoramic Banana arriva al Camploy con quella promessa di sorpresa che accompagna gli spettacoli attesi ... Riporta giornaleadige.it
