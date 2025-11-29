Firenze in scena il concerto spettacolo ‘Pierino e il lupo inclusivo’
Firenze, 29 novembre 2025 - Trasformare l’inclusione in forza creativa, valorizzando il talento e l’unicità di ogni corpo. “ Pierino e il lupo inclusivo ” è il concerto-spettacolo che l’Orchestra Toscana Classica e l’associazione Il Contrappunto presentano lunedì primo dicembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, nell’ambito del progetto "Corpi che raccontano" sostenuto dal Ministero della Cultura. Il repertorio e i protagonisti. Il repertorio è dedicato al capolavoro di Sergej Prokofiev “Pierino e il lupo”, favola musicale in cui ogni personaggio prende vita attraverso uno strumento musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
