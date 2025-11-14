Il bimbo ucciso dalla madre a Muggia | Lo aveva annunciato anni fa il padre | Perché l’ha vista da sola?

Un omicidio annunciato: i precedenti ignorati. Non è stato un gesto improvviso. A Muggia, in provincia di Trieste, la tragedia del piccolo Giovanni, ucciso dalla madre Olena Stasiuk, 55 anni, riapre uno dei dossier più delicati del sistema di tutela dei minori: quello dei segnali ignorati. Le minacce della donna – oggi agli atti – risalirebbero addirittura al 2018, quando, di fronte all’ipotesi dell’affido esclusivo al padre, dichiarò che avrebbe potuto «uccidere il bambino, se stessa e il compagno». Una frase verbalizzata dai servizi sociali e oggi diventata una drammatica premonizione. La battaglia giudiziaria e i segnali sottovalutati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il bimbo ucciso dalla madre a Muggia: «Lo aveva annunciato anni fa», il padre: «Perché l’ha vista da sola?»

