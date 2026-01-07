Arturo Cirillo è regista e interprete di Scende giù per Toledo alla Sala Mercato
Arturo Cirillo presenta “Scende giù per Toledo” alla Sala Mercato, interpretando un monologo tratto dal romanzo breve di Giuseppe Patroni Griffi. In scena, il regista e attore porta in vita un testo che, nel corso degli anni, si è affermato come un importante esempio di teatro d’autore. L’evento offre un’occasione per un approfondimento sulla figura e il lavoro di Cirillo nel panorama teatrale italiano.
In Sala Mercato, Arturo Cirillo è il protagonista di un monologo che è diventato, in poco più di un decennio, un vero e proprio repertorio d'autore: "Scende giù per Toledo", tratto dal romanzo breve del 1975 di Giuseppe Patroni Griffi.Cirillo con Scende giù per Toledo - da sensibile interprete e.
Rosalinda Sprint scende per via Toledo come un miraggio, avvolta in una nube di tenerezza e irriverenza Rosalinda è il cuore palpitante di un immaginario popolare napoletano: quello del femminiello. A darle voce è Arturo Cirillo in monologo sorprendente - facebook.com facebook
