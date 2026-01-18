Don Giovanni il mito senza tempo di Mozart torna in scena al Municipale

Il Teatro Municipale di Piacenza presenta una nuova produzione di Don Giovanni di Mozart, uno dei capolavori più rappresentativi dell’opera lirica. L’appuntamento è previsto venerdì 23 gennaio alle 20 e domenica 25 gennaio alle 15.30, con un’anteprima dedicata agli studenti mercoledì 21 gennaio alle 15. Questo allestimento riporta in scena il celebre mito del compositore austriaco, offrendo un’occasione di approfondimento e cultura.

Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà l’incontro dedicato a Don Giovanni, parte della rassegna Don Giovanni raccontato dai giovani: torna #AperiOpera al Teatro Municipale

Torna #AperiOpera al Teatro Municipale, un'occasione per scoprire Don Giovanni di Mozart attraverso gli occhi dei giovani. Gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza interpretano e condividono il personaggio di uno dei titoli più noti dell'opera, offrendo una prospettiva fresca e contemporanea. Un evento che unisce cultura, formazione e arte, permettendo al pubblico di avvicinarsi a un classico in modo originale e accessibile.

