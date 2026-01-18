Don Giovanni il mito senza tempo di Mozart torna in scena al Municipale

Secondo titolo della Stagione d'Opera del Teatro Municipale di Piacenza sarà Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, nuova produzione in scena venerdì 23 gennaio alle ore 20 e domenica 25 gennaio alle ore 15,30, con un'anteprima aperta agli studenti in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 15.

"Prima di andare in scena": al Ridotto del Municipale l’incontro dedicato a Don Giovanni
Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà l’incontro dedicato a Don Giovanni, parte della rassegna

Don Giovanni raccontato dai giovani: torna #AperiOpera al Teatro Municipale
Torna #AperiOpera al Teatro Municipale, un’occasione per scoprire Don Giovanni di Mozart attraverso gli occhi dei giovani. Gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza interpretano e condividono il personaggio di uno dei titoli più noti dell’opera, offrendo una prospettiva fresca e contemporanea. Un evento che unisce cultura, formazione e arte, permettendo al pubblico di avvicinarsi a un classico in modo originale e accessibile.

