Commercio | al via domani i saldi invernali ma non sarà corsa agli acquisti

I saldi invernali iniziano domani in Valle d’Aosta, seguiti da tutte le altre regioni il 3 gennaio. Si tratta di un’occasione per rinnovare il guardaroba senza eccessi, in un periodo caratterizzato da una certa calma negli acquisti. È importante pianificare gli acquisti con attenzione, valutando le esigenze reali e confrontando le offerte, per un risparmio consapevole e sostenibile.

Saldi invernali al via. Parte domani la Valle d’Aosta, seguita sabato 3 gennaio dalle altre Regioni. Saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spendera’ circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2026. “I Saldi non segneranno l’atteso rilancio dei consumi in apertura del 2026 e, al contrario, rischiano di tradursi in una forte delusione per i commercianti sul fronte del fatturato, complice la ridotta capacità di spesa delle famiglie dopo le festività natalizie e un anno segnato da rincari diffusi e continui aumenti dei prezzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

