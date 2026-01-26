Le mistery box arrivano al centro commerciale | acquisti a sorpresa e a peso

Al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio arrivano le mistery box, un’esperienza di acquisto originale e senza sorprese. Ideali per chi ama il commercio online e desidera scoprire a sorpresa prodotti selezionati, le mistery box sono disponibili a peso. Un’opportunità per tutti di provare qualcosa di nuovo, con la comodità di acquistare in un punto vendita fisico e senza rischi.

Per gli amanti del commercio online e per chi è alla ricerca di un’esperienza di acquisto diversa, arriva al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio il format delle “mistery box”. Dal 28 gennaio all'1 febbraio, infatti, sarà allestito uno spazio dedicato all'iniziativa “Ama Discount”. Il meccanismo è semplice: i partecipanti potranno acquistare una scatola a peso, al prezzo di 30 euro al chilo, senza conoscere in anticipo il contenuto. Ogni pacco potrebbe contenere una varietà di prodotti provenienti da stock, giacenze, resi, spedizioni smarrite e pacchi non ritirati dai principali portali di commercio online.🔗 Leggi su Riminitoday.it

