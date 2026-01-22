La Roma Volley Club si avvicina alla seconda fase del campionato, la Pool Promozione, con preparazione e determinazione. Domenica 1 febbraio, la squadra scenderà in campo in casa per l’esordio in questa nuova tappa. Un momento importante per consolidare il percorso e continuare a crescere nel torneo.

La Roma Volley Club si dichiara pronta ad affrontare la seconda fase del Campionato, la Pool Promozione. A parlare è stato coach Cuccarini che ha affermato di aspettarsi "gare infuocate" Con l’avvio della seconda fase del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 20252026, la Roma Volley Club è pronta a tornare in campo per affrontare la Pool Promozione. L’esordio è fissato per domenica 1 febbraio, quando le giallorosse giocheranno tra le mura amiche contro Fasano, dando ufficialmente il via a una fase decisiva della stagione. Alla Pool Promozione partecipano le prime cinque squadre classificate dei gironi A e B. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley pronta alla Pool Promozione: domenica 1 febbraio l’esordio in casa

Roma Volley, a Trento l’ultimo esame prima della Pool PromozioneRoma Volley si prepara all’ultima sfida della regular season di Serie A2 Femminile 20252026, in trasferta a Trento.

Volley: sfuma il sogno pool promozione per Altino, Talmassons si impone in tre setLa Tenaglia Abruzzo Altino Volley interrompe il percorso verso la pool promozione, con la CDA Talmassons che conquista la vittoria in tre set.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Maratona contro Roma consegna un punto al Marsala Volley; Smi Roma volley cade in casa dell'Itas Trentino: 3-2 al Sanbapolis; La maratona a Roma vale un punto: Sigel Seap Marsala Volley viva e in corsa; Regular season di A2 al rush finale.

Sigel Seap Marsala Volley a Roma per il sogno Pool PromozioneSigel Seap Marsala in trasferta contro SMI Roma Volley: domenica alle 17 match chiave per la Pool Promozione. Kosonen: Pronte a lottare ... marsalalive.it

Roma-Melendugno è la partitissima della 5a di ritornoDopo i tre match dei quarti di Coppa Italia l'A2 torna in campo per un altro turno importante in vista della qualificazione per la Pool promozione. Nel Girone A sfida al vertice nel Palazzetto romano, ... tuttosport.com

: ` Settimana intensa per la Roma 6 Volley: le nostre squadre saranno protagoniste in . Un tour de force che mette facebook