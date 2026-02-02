Grammy 2026 Bad Bunny contro l’Ice | Non siamo selvaggi

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha preso la parola per criticare duramente l’Ice, che definisce “non selvaggi” ma dannatamente dannosi. La sua voce si è unita a quella di altri artisti che hanno usato la scena come palco per condannare le operazioni di questa organizzazione negli Stati Uniti. La polemica si fa sentire, e il cantante ha scelto di parlare chiaro, senza mezzi termini.

(Adnkronos) – "Fuori l'Ice, siamo umani, non selvaggi". La cerimonia dei Grammy Awards 2026 ha rappresentato una piattaforma significativa per la veemente condanna delle operazioni dell'Ice negli Stati Uniti. L'artista portoricana Bad Bunny ha inaugurato questo coro di protesta. Nel ricevere il premio per il Miglior Album di Musica urbana, il 31enne ha dichiarato con enfasi: "Prima di ringraziare Dio, dirò 'ICE out'". Il cantante ha proseguito affermando: "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani". Il suo appello, accolto da un caloroso applauso, è giunto a una settimana dalla sua prevista esibizione al Super Bowl per il concerto dell’intervallo, al quale parteciperà anche i Green Day.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell’anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata.

