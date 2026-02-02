Aggressioni sui mezzi pubblici Regione Lombardia introduce l’indennizzo per gli operatori vittime di reato

Regione Lombardia ha deciso di mettere un sostegno concreto agli operatori dei mezzi pubblici che subiscono aggressioni. Da oggi, chi lavora sui mezzi pubblici e viene vittima di un reato riceverà un indennizzo. La misura mira a proteggere chi ogni giorno si trova a lavorare in situazioni rischiose.

Contributo una tantum dal 1° gennaio 2026 anche ai familiari in caso di decesso. Stanziati 30mila euro l’anno fino al 2028 Regione Lombardia introduce in modo strutturale un contributo di indennizzo a favore degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di reato durante il servizio. La decisione è contenuta in una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che rende definitiva una misura adottata negli ultimi tre anni in via sperimentale. Il contributo è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2026 a tutti gli operatori del trasporto pubblico locale e regionale che subiscano un reato in servizio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Regione Lombardia

In occasione della Giornata della Polizia locale, Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di tre operatori della Polizia locale di Limbiate, premiandoli per il loro servizio.

Ultime notizie su Regione Lombardia

