Vandalismo e Insicurezza sui mezzi pubblici di Pontedera | navetta devastata
Pontedera, 2 dicembre 2025 - Un altro episodio di vandalismo a bordo delle navette che operano sul territorio. A darne notizia è Ctm – Consorzio Toscana Mobilità, realtà di emanazione di Cna Toscana, che da aprile 2024 gestisce in sub affidamento parte dei servizi di trasporto locale per conto di Autolinee Toscane. L’ultimo fatto in ordine cronologico risale a mercoledì intorno alle 20 quando, a Pontedera, al termine del servizio e durante le consuete operazioni di pulizia del mezzo che collega il Cineplex con Piazza Gronchi, l'autista ha trovato sei sedili sfregiati e strappati, poggiatesta completamente distrutti e altri segni evidenti di danneggiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
C’È SPERANZA PER LE PERIFERIE DI TORINO! ? Il Villaggio Snia, abbandonato al degrado dall’amministrazione comunale di Torino, così come tante altre zone della città, è oggi uno dei simboli di ciò che non funziona nelle periferie torinesi: Insicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero mezzi pubblici domani, 24 febbraio 2025/ Info e orari: ATM Milano, ATAC Roma, ANM Napoli… - Nella giornata di domani, lunedì 24 febbraio 2025, si terrà uno sciopero mezzi pubblici: tutto quello che c'è da sapere su orari e fasce garantite Dopo la revoca dell’agitazione sindacale che nel ... ilsussidiario.net scrive
Halloween a Bari, tre minorenni fermati per vandalismo sui mezzi pubblici: uno aveva materiale esplodente - Nell’ambito dei servizi straordinari disposti in occasione dei festeggiamenti e in linea con quanto stabilito dal Comitato provinciale per ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 21 marzo 2025/ Da Roma a Milano: info, orari e fasce garantite - Nuovo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per venerdì 21 marzo 2025: tutte le info tra orari e fasce di garanzia per le principali città A pochissime ore di distanza dalla già proclamata agitazione ... Come scrive ilsussidiario.net
Sciopero dei mezzi pubblici il 24 febbraio: gli orari dello stop e le fasce di garanzie - MILANO – Nuovi disagi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici per lo sciopero de trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base. Come scrive repubblica.it