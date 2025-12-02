Pontedera, 2 dicembre 2025 - Un altro episodio di vandalismo a bordo delle navette che operano sul territorio. A darne notizia è Ctm – Consorzio Toscana Mobilità, realtà di emanazione di Cna Toscana, che da aprile 2024 gestisce in sub affidamento parte dei servizi di trasporto locale per conto di Autolinee Toscane. L’ultimo fatto in ordine cronologico risale a mercoledì intorno alle 20 quando, a Pontedera, al termine del servizio e durante le consuete operazioni di pulizia del mezzo che collega il Cineplex con Piazza Gronchi, l'autista ha trovato sei sedili sfregiati e strappati, poggiatesta completamente distrutti e altri segni evidenti di danneggiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandalismo e Insicurezza sui mezzi pubblici di Pontedera: navetta devastata