Aggressione al Pronto Soccorso di Formia Ugl Salute | Basta violenze più sicurezza e tutele per gli operatori sanitari

L'aggressione al Pronto Soccorso di Formia ha suscitato forte preoccupazione e condanna. UGL Salute denuncia la violenza subita da un infermiere e un operatore socio-sanitario, chiedendo interventi concreti per garantire maggiore sicurezza e tutele agli operatori sanitari, spesso vittime di episodi simili durante il loro servizio quotidiano.

UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Formia, dove un infermiere e un operatore socio-sanitario sono stati brutalmente colpiti mentre svolgevano il proprio lavoro. «Siamo di fronte all'ennesimo episodio inaccettabile di violenza ai danni di chi ogni giorno garantisce assistenza e cure ai cittadini, spesso in condizioni di forte stress e carenza di personale», dichiarano Fabrizio Fabbri, segretario regionale UGL Salute Lazio, e Fabiola del Gais, segretario provinciale UGL Salute Latina. «Non è più tollerabile che i luoghi di cura si trasformino in scenari di aggressioni. Iltempo.it Aggressione al Pronto Soccorso di Formia, Ugl Salute: "Basta violenze, più sicurezza e tutele per gli operatori sanitari" - UGL Salute esprime ferma condanna per la grave aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia, dove un infermiere e un ... iltempo.it

Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè: infermiere colpito con una bottiglia da un esagitato - Nella notte di oggi, lunedì 1 dicembre 2025, un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè è stato aggredito da un paziente. torinotoday.it

La giovane, originaria della Calabria, si è presentata al pronto soccorso per chiedere aiuto.... #aggressione #INDAGINI #metroRoma - facebook.com facebook

© Iltempo.it - Aggressione al Pronto Soccorso di Formia, Ugl Salute: "Basta violenze, più sicurezza e tutele per gli operatori sanitari"

Sanità, aggredito infermiere del pronto soccorso di Avellino

Video Sanità, aggredito infermiere del pronto soccorso di Avellino Video Sanità, aggredito infermiere del pronto soccorso di Avellino